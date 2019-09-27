19 лет назад Карелин провел последний бой в карьере. И прервал 13-летнюю беспроигрышную серию

Сегодня исполнилось ровно 19 лет последнему бою в карьере российского борца Александра Карелина. Прославленный спортсмен в финале Олимпиады в Сиднее уступил американцу Рулону Гарднеру со счетом 0:1.

Это поражение стало для Карелина первым с 1987 года. Впоследствии он будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный борец, не проигрывавший на протяжении 13 лет.

Карелин — трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, двукратный победитель Кубка мира.