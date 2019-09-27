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Новости   //    Борьба   //    Греко-римская

19 лет назад Карелин провел последний бой в карьере. И прервал 13-летнюю беспроигрышную серию

27 сентября 2019, 23:15

Сегодня исполнилось ровно 19 лет последнему бою в карьере российского борца Александра Карелина. Прославленный спортсмен в финале Олимпиады в Сиднее уступил американцу Рулону Гарднеру со счетом 0:1.

Это поражение стало для Карелина первым с 1987 года. Впоследствии он будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный борец, не проигрывавший на протяжении 13 лет.

Карелин — трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, двукратный победитель Кубка мира.

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