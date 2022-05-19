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Российские борцы не намерены менять гражданство

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев во время турнира Лиги Поддубного заявил, что российские борцы вольного стиля настроены патриотично. По его словам, никто из действующих спортсменов не намерен менять гражданство.

«Наши ребята патриотически настроены, они останутся в России, никто не хочет [менять гражданство], — приводит ТАСС слова Тедеева. — Что будет дальше, я не знаю, но пока такого от них не слышал. Все участники Олимпийских игр в Токио в обойме, все выступают».

Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта объявил об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины. Борцовская Лига Поддубного создана Федерацией спортивной борьбы России (ФСБР) для сохранения соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/14676401
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