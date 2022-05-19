Тедеев считает нелегитимными Олимпиады и чемпионаты мира без участия российских борцов

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев высказал мнение, что Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира не могут считаться легитимными в условиях отстранения российских борцов.

«Не уверен, что мы сохраним российскую борьбу на таком высоком уровне, если будем изолированы, — цитирует ТАСС Тедеева. — Чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры не могут быть легитимными, если россиян не будет на этих турнирах, если сильнейшие не смогут стать чемпионами, если те, кто не видел себя в числе призеров, сегодня смогут на это претендовать».

2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в связи с ситуацией на Украине. Также были отменены все международные турниры в России.

«Им выгодно, что мы, топовая молодая команда, не боремся. Сильнейшим не дают стать чемпионами, не пуская на соревнования под разными предлогами. Так много говорят, что спорт вне политики, но сегодня политики в спорте стало больше, чем в самой политике», — отметил Тедеев.

При этом тренер подчеркнул, что сборная продолжает работать и готовиться к Олимпийским играм: «К Олимпиаде мы готовимся в режиме «24 на 7», но реалии сегодня таковы, что мы можем только прогнозировать. Что будет завтра, мы не знаем».