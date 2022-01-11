Олимпийский чемпион Лос-Анджелеса-1984 по вольной борьбе Марк Шульц на подкасте «Lytes Out» выразил недовольство, что в США борцов финансово стимулируют гораздо меньше, чем в России и Иране.

— Марк, чем бы ты объяснил такой успех в борьбе России и некоторых мусульманских стран вроде Ирана?

— В этих странах просто невероятный уровень уважения к борцам. Я перевез в США своего товарища-иранца, Мансура Барзегара. Это первый чемпион мира по борьбе в истории Ирана. Сейчас он живет со мной в одном городе. Когда он стал чемпионом мира, иранское правительство подарило ему медную шахту. И на деньги с этой шахты он построил здания под коммерческую недвижимость, элитные ЖК, отели, стадион... Человек владеет стадионом, представляете? Если бы ко мне применяли такие финансовые стимулы, я бы боролся еще лет пять. Я, вполне возможно, выиграл бы еще пару-тройку чемпионатов мира. Но нам ничего не платят, нет никакой поддержки. Ты должен жертвовать всем. А в России к борцам относятся, как к богам. И это отношение не изменилось с развалом СССР. Там уважают борьбу.

— Марк, я считаю, что ты должен быть национальным героем в США. Как все эти ребята олимпийские чемпионы в этих странах

— Посмотрите, из кого сейчас у нас делают героев.. Из марков цукербергов? (смеется). Борцы должны получать больше уважения. И, кстати, сейчас с успехами UFC все больше и больше людей видят, какое великолепное боевое искусство борьба. Больше борцов начинают получать серьезный статус и внимание.

На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе Шульц выиграл золото в категории 82 кг, победив в финале японца Хидеуки Нагашиму. В мае 1996-го Шульц провел свой единственный в карьере бой по ММА, нокаутировав на UFC 9 Гари Гудриджа.