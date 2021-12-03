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Двукратный чемпион Олимпийских игр Садулаев победил соперника из Македонии на турнире в Москве

3 декабря, 23:39
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Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступил на турнире «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА». Его соперником в весовой категории до 97 кг стал представитель Македонии Магомедгаджи Нуров, с которым он ранее неоднократно боролся.

Россиянин одержал уверенную победу со счетом 5:1.

В программе турнира было девять поединков: по три схватки в вольной и греко-римской борьбе, один поединок в женской борьбе и две встречи по грэпплингу с участием мировых звезд.

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Иван Шитик все материалы автора
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