Двукратный чемпион Олимпийских игр Садулаев победил соперника из Македонии на турнире в Москве
3 декабря, 23:39
Двукратный чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев выступил на турнире «Гран-при Москвы — Кубке АЛРОСА». Его соперником в весовой категории до 97 кг стал представитель Македонии Магомедгаджи Нуров, с которым он ранее неоднократно боролся.
Россиянин одержал уверенную победу со счетом 5:1.
В программе турнира было девять поединков: по три схватки в вольной и греко-римской борьбе, один поединок в женской борьбе и две встречи по грэпплингу с участием мировых звезд.
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