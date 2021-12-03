Двукратный олимпийский чемпион Власов победил серба Немеша

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов выступил на «Гран-при Москвы» по спортивной борьбе (Кубок «Алроса»). 3 декабря он провел бой в весовой категории до 77 кг против представителя Сербии Виктора Немеша.

Россиянин ожержал победу со счетом 5:1.