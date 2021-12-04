Садулаев и Снайдер встретились в Москве

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев встретился в Москве с олимпийским чемпион Рио американцем Кайлом Снайдером. Россиянин выложил совместное фото в Instagram.

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Фото Instagram

Главный оппонент Абдулрашида Садулаева примет участие в профессиональной борцовской лиге «Вольник», где ему будет противостоять Алихан Джабраилов. Событие намечено на 7 декабря. Кроме того, в составе команды США Снайдер поборется на Умахановском турнире в Хасавюрте, который стартует 10 декабря.