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Садулаев и Снайдер встретились в Москве

20:00
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Фото Instagram
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев встретился в Москве с олимпийским чемпион Рио американцем Кайлом Снайдером. Россиянин выложил совместное фото в Instagram.

Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Фото Instagram
Абдулрашид Садулаев и Кайл Снайдер. Фото Instagram

Главный оппонент Абдулрашида Садулаева примет участие в профессиональной борцовской лиге «Вольник», где ему будет противостоять Алихан Джабраилов. Событие намечено на 7 декабря. Кроме того, в составе команды США Снайдер поборется на Умахановском турнире в Хасавюрте, который стартует 10 декабря.

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Иван Шитик все материалы автора
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