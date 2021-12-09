Адвокат рассказал, что грозит бывшему главе петербургской Федерации вольной борьбы, обвиняемому в убийстве

Адвокат Максим Калинов рассказал, что может грозить бывшему главе петербургской Федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, которого обвиняют в совершении убийства в 1993 году.

«Следует отметить, что прошло порядка 30 лет. Вообще, в соответствии со статьей 78 УК РФ, срок давности по делу об убийстве составляет 15 лет. Конечно, почти 30 лет — это слишком долгий срок. Но, возможно, данное уголовное дело, которое было возбуждено в 1993 году, приостанавливалось по каким-либо основаниям. Только в этом может быть причина столь долгого срока.



Также нужно отметить, что в настоящее время наказание за убийство исчисляется сроком от шести до 15 лет лишения свободы. Но если Владимир Кулибаба будет признан виновным в совершении преступления, то он будет нести ответственность по уголовному кодексу, действовавшему на 1993 год, а не по нынешнему, который действует с 1996 года — таковы нормы закона.



Раз он обвиняется по 102-й статье прежнего уголовного кодекса, то речь идет об убийстве при отягчающих обстоятельствах. То есть, например, совершенном лицом с использованием служебного положения, либо двумя и более лицами, либо из корыстных побуждений, либо с целью скрыть другое преступление.



Согласно прежнему кодексу, наказание по статье 102 было от восьми до 15 лет лишения свободы, либо смертная казнь. Как вид наказания смертная казнь имеется в УК РФ даже сейчас, но в связи со вступлением России в Совет Европы на нее наложен мораторий, и она не применяется. Соответственно, ему может грозить до 15 лет, а альтернатива смертной казни — пожизненное лишение свободы.



Если Владимира Кулибабу арестовали, то у следствия есть достаточно оснований полагать, что именно он совершил преступление. Просто так арестовать человека нельзя, должны быть свидетели, которые указали на Владимира Кулибабу как на лицо, совершившее преступление», — приводит «Газета.ru» слова Калинова.

7 декабря стало известно, что Кулибаба был задержан в рамках расследования дела об убийстве, совершенном в 1993 году. 11 лет назад Владимира Кулибабу уже арестовывали по подозрению в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Слушания по делу продолжались два года, по истечении которых присяжные заседатели признали его невиновным.

Сейчас Кулибаба находится под стражей, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».