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Бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга задержан по делу об убийстве

11:09

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга и экс-помощник председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба задержан в рамках расследования дела об убийстве, совершенном в 1993 году, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

11 лет назад Владимира Кулибабу уже арестовывали по подозрению в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Слушания по делу продолжались два года, по истечении которых присяжные заседатели признали его невиновным.

Сейчас правоохранители задержали Кулибабу в его квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Дополнительная информация:

https://78.ru/news/2021-12-07/eksglavu_federacii_volnoi_borbi_peterburga_kulibabu_zaderzhali_po_podozreniyu_v_ubiistve

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Иван Шитик все материалы автора
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