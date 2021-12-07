Бывший глава Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга задержан по делу об убийстве

Бывший президент Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга и экс-помощник председателя Олимпийского комитета России Владимир Кулибаба задержан в рамках расследования дела об убийстве, совершенном в 1993 году, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

11 лет назад Владимира Кулибабу уже арестовывали по подозрению в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля. Слушания по делу продолжались два года, по истечении которых присяжные заседатели признали его невиновным.

Сейчас правоохранители задержали Кулибабу в его квартире. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».