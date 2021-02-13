Он был кумиром Шварценеггера и баллотировался в президенты России. Ушел из жизни великий Юрий Власов

Легенде было 85 лет. Он был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.

Есть отличные спортсмены, есть звездные, а есть гениальные. Юрий Власов — вне этих рамок. Он — человек-эпоха.

Масштаб личности и всеобщее признание Власова были такими, что просто поговорить с ним за счастье считали Юрий Андропов, Никита Хрущев и Фидель Кастро. Он приятельствовал с самим Юрием Гагариным. За карьерой силача пристально следил Мохаммед Али. А Арнольд Шварценеггер во время пресс-конференции после съемок «Красной жары» в России перебил журналистов и сам взял слово: «Мечтаю встретиться с Юрием Власовым». По признанию Арни, советский супертяж был его идолом.

Феномен Власова был в сочетании несочетаемого.

Во-первых, в 60-е он был сильнейшим человеком на планете. На некоторых стартах ему приходилось начинать, когда все уже закончили. При этом выглядел Юрий не как типичный тяжеловес — он был сухой и подтянутый. Именно он первым в истории забрался на космический рубеж — толкнул 200 кг. То есть держал два центнера над головой.

Во-вторых, не обошлось без драмы в карьере. На ОИ-1964 Власов сенсационно проиграл товарищу по команде Леониду Жаботинскому. По легенде, два наших супертяжа, обеспечив себе первое-второе места, договорились не рвать жилы и закончить соревнования синхронно. После стартового веса (200 кг) Жаботинский во втором подходе сделал вид, что не может оторвать штангу с помоста. А потом, на третьем, когда у Власова уже не было попыток, толкнул 217,5 кг — и стал чемпионом. Было ли это хитрым маневром Леонида или он действительно переиграл одну из главных звезд мирового спорта тех лет, мы уже не узнаем. Но показательно, что одна из японских газет (те Игры проходили в Токио) вышла с шапкой: «Два сильнейших человека России — Никита Хрущев и Юрий Власов — пали почти в один день».

После такого удара Власов завершил карьеру. Хотя спустя два года вернулся. Фактически на спор. Ему нужны были деньги — и на чемпионате Москвы он установил очередной мировой рекорд, получив за это хорошие призовые. 850 рублей.

Третье и, наверное, главное отличие Власова от просто великих спортсменов было в его харизме и высочайшем уровне интеллекта. С конца 50-х он писал. Становился лауреатом конкурсов. На триумфальном ЧМ-1962 Юрий был не только спортсменом, но и спецкором «Известий».

После спортивной карьеры он стал профессиональным литератором. По мотивам дневников отца (Петр Парфенович был дипломатом и чрезвычайным послом в Китае), кропотливой работы в архивах и бесед с очевидцами тех лет написал книгу «Особый район Китая. 1942-1945». Она вышла тиражом в 150 тысяч и впечатлила Андропова, который пригласил Власова на приватный разговор, чтобы поговорить о событиях тех лет подробнее.

Интересно, что в 80-е, в начало расцвета анаболических стероидов, Власов начал активно выступать в СМИ против допинга. Тогда, правда, мало кто понимал, о чем вообще идет речь. В 90-е Власов начал политическую карьеру. И дошел до того, что в 1996-м баллотировался в президенты России!

Правда, набрал только 0,2 процента. Связал он это с тем, что отказался войти в предвыборный штаб Бориса Ельцина, после чего его бойкотировали в СМИ. А незадолго до выборов вышел даже некролог...

После выборов он уйдет из политики и позже в одном из интервью скажет: «Подхалимам хорошо живется при любом режиме. Вот нет у тебя хребта, готов ползать и лизать — при любом строе будешь нужным человеком. А если у тебя принципы и стержень — при любом строе сотрут и сомнут. Такие люди не нужны. Почему не смяли меня? Оказалось, у меня нечеловеческая жизненная сила и энергия».