Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Российский стронгмен Михаил Кокляев сообщил о смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова.

«Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек», — написал Кокляев в Instagram.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. Он является олимпийским чемпионом (1960), четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.