Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов
16:46
Российский стронгмен Михаил Кокляев сообщил о смерти олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова.
«Сегодня утром на 86-ом году жизни ушел из жизни легенда советского спорта, олимпийский чемпион, писатель, Юрий Петрович Власов. Первый человек на планете Земля, поднявший более двух центнеров с помоста над головой. Великий, сильный и светлый был человек», — написал Кокляев в Instagram.
Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. Он является олимпийским чемпионом (1960), четырехкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР.
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