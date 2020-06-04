В ВАДА приветствуют расследование Макларена о коррупции в федерации тяжелой атлетики

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовала заявление в связи с публикацией расследования профессора Ричарда Макларена. В нем обнародована информация о нарушениях в IWF (Международной федерации тяжелой атлетики).

«ВАДА отмечает публикацию независимого расследования Макларена по ситуации в Международной федерации тяжелой атлетики и приветствует работу, которая была проделана, — говорится в заявлении. — С тех пор как в январе было начато расследование профессора Ричарда Макларена, отдел расследований ВАДА оказывал помощь следователям по их запросам и будет продолжать делать это в дальнейшем.

ВАДА продолжает консультироваться со следователями профессора Макларена, которые заявили о готовности предоставить собранные ими доказательства. Как только ВАДА получит возможность рассмотреть эти доказательства, а также отчет в полном объеме, агентство рассмотрит следующие соответствующие шаги. Так как это процесс продолжается, ВАДА больше не может давать комментарии по этому поводу».

По данным доклада, экс-глава IWF Тамаш Аян побеждал на выборах с помощью покупки голосов. Кроме того, указано, что федерация скрыла 40 положительных допинг-проб и не указала в отчетности более 10 миллионов долларов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.