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Агапитов стал кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики

13:14

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов является кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте. С 7 по 17 декабря столица Узбекистана примет чемпионат мира по тяжелой атлетике.

«Я выдвинулся на руководящие посты в IWF. Баллотируюсь на должности президента, вице-президента и члена исполкома», — цитирует ТАСС Агапитов.

Три представителя ФТАР будут претендовать на места в различных комитетах IWF. Александр Кишкин баллотируется в технический комитет, Дмитрий Черногоров — в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков — в медицинский.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12674291

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Роман Шишов все материалы автора
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