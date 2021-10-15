Агапитов стал кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов является кандидатом на пост президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Выборный конгресс IWF пройдет с 20 по 21 декабря в Ташкенте. С 7 по 17 декабря столица Узбекистана примет чемпионат мира по тяжелой атлетике.

«Я выдвинулся на руководящие посты в IWF. Баллотируюсь на должности президента, вице-президента и члена исполкома», — цитирует ТАСС Агапитов.

Три представителя ФТАР будут претендовать на места в различных комитетах IWF. Александр Кишкин баллотируется в технический комитет, Дмитрий Черногоров — в тренерско-исследовательский комитет, Сергей Серебряков — в медицинский.