Скандал в тяжелой атлетике: главу международной федерации сместили в ее отсутствие

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) отправил в отставку американку Урсулы Папандреа с поста временно исполняющей обязанности главы организации. Заседание прошло в онлайн-формате, при этом сама Папандреа на нем отсутствовала.

Вместо Папандреа должность занял генерал-майор из Таиланда Интарат Йодбангтой. Согласно заявлению IWF, он намерен созвать конгресс по реформе конституции организации и назначит выборы президента на конец марта 2021 года.

В МОК выразили обеспокоенность сменой руководства и выдержали Папандреа поддержку.