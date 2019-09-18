Штангист из КНДР установил два мировых рекорда на ЧМ

Представитель КНДР Ом Юн Чхоль выиграл золото и установил два мировых рекорда в весе до 55 кг на чемпионате мира в Таиланде.

По сумме двух упражнений он поднял вес в 294 кг (128 в рывке + 166 в толчке). Он установил мировые рекорды в толчке и по сумме двоеборья. Предыдущий рекорд равнялся 162 кг, а по сумме — 293 кг.

Второе место занял Игорь Сон из Казахстана с результатом 266 кг (120+146), третьим стал представитель Саудовской Аравии Мансур Абдулрахим Аль Салим — 265 кг (118+147).