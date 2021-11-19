Российскую штангистку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил

Российскую штангистку Оксану Сливенко обвинили в нарушении антидопинговых правил, информирует пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Как отмечается, после перепроверки допинг-проб, взятых во время чемпионата Европы 2012 года в Анталье, в них обнаружены следы анаболических стероидов.

Кроме Сливенко, речь идет еще о 12 тяжелоатлетах. Все спортсмены уведомлены о результатах перепроверок и временно отстранены. Они могут запросить пробы В.

Напомним, что 34-летняя Сливенко в марте этого года была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS). Кроме того, россиянку уже признавали виновной в нарушении антидопинговых правил. В 2020 году она отбыла двухлетнюю дисквалификацию.

Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг. Также она — трехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.