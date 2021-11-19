Российскую штангистку Сливенко вновь обвинили в нарушении антидопинговых правил
Российскую штангистку Оксану Сливенко обвинили в нарушении антидопинговых правил, информирует пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Как отмечается, после перепроверки допинг-проб, взятых во время чемпионата Европы 2012 года в Анталье, в них обнаружены следы анаболических стероидов.
Кроме Сливенко, речь идет еще о 12 тяжелоатлетах. Все спортсмены уведомлены о результатах перепроверок и временно отстранены. Они могут запросить пробы В.
Напомним, что 34-летняя Сливенко в марте этого года была отстранена Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на основании данных, полученных из базы данных московской лаборатории (LIMS). Кроме того, россиянку уже признавали виновной в нарушении антидопинговых правил. В 2020 году она отбыла двухлетнюю дисквалификацию.
Сливенко является чемпионкой Олимпийских игр 2008 года в весовой категории до 69 кг. Также она — трехкратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю