МОК полноценно включил тяжелую атлетику в программу Игр-2024

Исполком МОК восстановил статус тяжелой атлетики в программе Олимпиады-2024. Ранее из-за многочисленных допинговых скандалов был поставлен вопрос об исключении этого вида спорта из программы Игр. В частности, из-за допинговой истории были сокращены квоты ряда стран на Олимпиаде-2020. В частности, Россия получит только две путевки.

- Как только все вопросы будут согласованы, решение исполкома МОК будет автоматически исполнено, что означает полноценное включение тяжелой атлетики в программу Игр-2024 в Париже и отмену статуса временного включения. Будет проведен тщательный мониторинг не только текущей ситуации, но и реализации программ и обязательств IWF, - цитирует Inside the Games спортивного директора МОК Кита Макконнелла.

Тяжелая атлетика была представлена на первых Олимпийских играх современности в 1896 году, после чего входила в программу соревнований всех Олимпиад, кроме 1900, 1908 и 1912 года.