Тяжелая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Тяжелая атлетика
Допинг

МОК аннулировал результаты турецкого атлета на Олимпиаде-2012 из-за допинга

9 июля 2020, 18:39
Олимпиада.
Олимпиада.

Турецкий штангист Мете Бинай получил санкции за нарушение антидопинговых правил во время летней Олимпиады-2012 в Лондоне. Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Сообщается, что перепроверка допинг-пробы спортсмена показала наличие запрещенного препарата станозола. В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 69 кг он занял шестое место и был награжден дипломом.

Согласно решению МОК, его результат на Играх аннулирован. Спортсмен обязан вернуть диплом. Решение о дальнейших санкциях будет принимать Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

35-летний Мете Бинай — трехкратный чемпион мира, чемпион Европы.

Тяжелая атлетика: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир