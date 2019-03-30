Каширина и Аухадов вошли в состав сборной России на чемпионат Европы

Пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина и отбывший дисквалификацию Апти Аухадов вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщили тренеры женской и мужской команд Геннадий Аниканов и Олег Писаревский соответственно.

Россию в Батуми будут представлять:

женщины - Кристина Соболь (весовая категория до 49 кг), Кристина Новицкая и Светлана Ершова (обе - до 55 кг), Александра Козлова и Татьяна Алеева (обе - до 59 кг), Тима Туриева (до 64 кг), Анастасия Романова (до 71 кг), Диана Мстиева и Ксения Пасхина (обе - до 87 кг) и Каширина (свыше 87 кг);

мужчины - Олег Мусохранов (до 55 кг), Раис Гайнутдинов (до 61 кг), Феликс Халибеков (до 67 кг), Сергей Петров (до 73 кг), Аухадов (до 81 кг), Хетаг Хугаев и Егор Климонов (оба - до 96 кг), Родион Бочков и Тимур Наниев (оба - до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

- Двукратный чемпион Европы Олег Чен получит возможность выступить на чемпионате Европы в весовой категории до 73 кг, однако его результаты не пойдут в зачет сборной России, - цитирует ТАСС Писаревского.