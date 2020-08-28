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Чемпионат Европы-2020 по тяжелой атлетике в Москве перенесен на 2021 год

14:08

Европейская федерация тяжелой атлетики приняла решение о переносе чемпионата Европы 2020 года в Москве на 2021 год, сообщает РИА «Новости».

Руководство Федерации тяжелой атлетики России ранее направило в EWF письмо с предложением в ситуации с пандемией коронавируса рассмотреть возможность провести в ранее намеченные сроки или перенести на следующий год турнир в Москве. Турнир был намечен на 31 октября — 8 ноября. Чемпионат Европы изначально должен был пройти в Москве в апреле 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его отложили на осень нынешнего года.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200828/shtanga-1576429739.html

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