Туомас Саммелвуо: «У сборной России нет времени праздновать»

Главный тренер мужской волейбольной сборной России Туомас Саммелвуо после победы над Ираном (3:1) на Кубке мира отметил высокую мотивацию команды на турнире.

— Конечно, я очень рад результату этого матча, — сказал Саммелвуо. - У обеих команд очень хорошие связующие, у Ирана играет потрясающий Маруф, которого очень сложно спрогнозировать. Я больше доволен тем духом, который мы проявили. Но у нас нет времени праздновать, турнир такой, что сейчас надо сохранить концентрацию на следующие игры. Я не люблю говорить про победы, тем более когда прошел только первый тур.

Роль Гранкина? Сергей пропустил все лето, и у него наверняка огромная мотивация, как и у всех остальных. В следующем году — Олимпиада. И я вижу, что здесь всем хочется играть. Тому же Гранкину уже 50 лет, наверное, или что-то в таком районе (на самом деле ветерану 34 года. — Прим. «СЭ»). А он так играет! (Дмитрий Кузнецов)