Сергей Гранкин: «Сборная России играет всплесками»
16:38
Капитан волейбольной сборной России Сергей Гранкин рассказал о причинах поражения от Японии (1:3) в седьмом туре Кубка мира.
— Сложно что-то сказать, очень обидное поражение, — подчеркнул Гранкин. — Мы играем всплесками, ровной игры нет. Когда ведем, идет спад, приходится догонять. Не хватает уверенности, стабильности. И так в каждой партии. Виноватого искать не надо, мы единая команда. Японцы молодцы вопросов нет. Но нас должна волновать собственная игра. Сегодня мы проиграли, получили. Думаю, мы еще вернем должок. (Дмитрий Кузнецов)
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