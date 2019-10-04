Россия проиграла Австралии в матче Кубка мира

В матче второго тура группового турнира Кубка мира по волейболу среди мужчин сборная России уступила Австралии — 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).

Отметим, что это поражение стало для российской команды первым на турнире, ранее сборная России обыграла команды Канады и Ирана.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Россия — Австралия — 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15)