Там они сразятся с другим «Зенитом» — казанским.

Кубок России

Мужчины

Полуфиналы

«Зенит-Казань» — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:22)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (16:25, 15:25, 26:24, 19:25)

В следующем году в «Ледовом» пройдут матчи чемпионата мира и нет сомнений, что по организации все будет на высшем уровне. Во-первых, все знают, как в России умеют проводить большие турниры. Во-вторых, нынешний «Финал четырех» Кубка был тестовым — организаторы обкатывали ледовую арену в качестве волейбольной. И все команды остались довольны: температура, покрытие, свет, акустика — все на уровне, хотя всего пару дней назад здесь на арене рубился СКА и времени на подготовку практически не было.

И если антураж зашел всем, то вот результат — только двум командам.

Волков в роли супергероя, в сборную рвется 19-летний либеро

Первый полуфинал прошел спокойно. Локальные вспышки и затянутые до неприличия видеоповторы добавили перчинки, но все ожидали от матча двух лидеров чемпионата России большей интриги, чем безжалостные 3:0. Казань не оставила Новосибирску шансов. Счет — заслуженный.

На «Локомотиве» сказалось отсутствие Джона Перрина. У канадского легионера обнаружили грыжу. На какой срок он выбыл — непонятно. Для сибиряков это ощутимая потеря как в плане атакующего потенциала, так и вариативности. И в полуфинале главные проблемы были именно с завершением: Сергей Савин и Дражен Лубурич не добрались даже до 40 процентов реализации в атаке, примерно в том же диапазоне сыграл Алексей Родичев. Хотя доводка была на уровне. В третьем сете хорошо вышел Павел Круглов, но больше вариантов для замен не просматривалось в принципе.

У «Зенита» на контрасте 63% выдал Дмитрий Волков. Он провел очередной шикарный матч. Стал как самым эффектным, так и самым эффективным игроком на площадке. Смотреть на этого парня, когда он в таком огне, огромное удовольствие.

В стиле Роналдиньо несколько раз отжег Майка Кристенсон — американец до последнего смотрел в одну сторону, а передачу отдавал в другую. Когда таким способом ему удается вывести нападающего на чистую сетку, это впечатляет. Кого еще хочется отметить, так это Илью Федорову. 19-летнего либеро. Похоже, сейчас он выигрывает конкуренцию у Валентина Голубева, который был главным защитником сборной на Олимпиаде в Токио.

— У Вали нет никаких травм, — подтвердил после матча Алексей Вербов. — Просто на сегодня я вижу состав вот таким, с Ильей. Но это не означает, что завтра ничего не изменится.

Осторожность главного тренера Казани понятна. Как минимум, нельзя перехваливать молодого. Но вместе с тем совершенно явно напрашивается приглашение Федорова в сборную. И не исключено, что именно этот парень будет основным либеро на домашнем чемпионате мира.

Не знаю, как можно переиграть «Динамо» физически

Второй полуфинал, по всем прогнозам, должен был получиться куда более конкурентным. «Динамо» 11 раз подряд оставляло питерский «Зенит» ни с чем. В том числе, в четырех финалах. Казалось, мотивация хозяев зашкаливает.

Однако в первом сете никто понять ничего не успел, как «Динамо» оформило 25:16. Москвичи сразу захватили лидерство: 7:3, 12:7, а после эйса Ильи Власова — 18:11. Болельщики «Зенита», опоздавшие на 20 мин, сберегли свои нервы — их команда выглядела абсолютно беспомощно.

Следующий сет начинался для них более оптимистично, но после 8:8 бело-голубые включили турбо. 13:8. Саммелвуо поменял связующих, выпустив вместо Кобзаря Колодинского, однако и это не помогло — 18:9. Второй сет завершился еще большим разгромом.

К чести «Зенита», после таких болезненных пощечин команда не развалилась. Кусалась всю третью партию и на балансе эйсом точку поставил Кобзарь — капитан. 1:2. Но больше «Динамо» им не позволило. Действующие чемпионы постоянно вели два-три очка в четвертом сете, а восклицательный знак в игре поставил вышедший на замену Чеславс Свентицкис — тремя эйсами подряд! Это финал и 12-я подряд победа над Питером.

Динамовцы после матча уверяли, что для них этот «Зенит» отнюдь не принципиальный соперник.

— Такое ощущение, что вы и другие динамовские ребята постоянно выходите на Питер запредельной мотивацией, хотите доказать Туомасу: мы может играть в основе сборной, — закинули удочку Антону Семышеву.

— Да нет. Мы просто каждый день хотим доказывать себе, что неслучайно выиграли три титула в прошлом сезоне.

— Чем вас так обидел «Зенит»? — вопрос Константину Брянскому.

— Вообще ничем. Очень хорошая команда. Они тоже хотели пройти в финал. Просто, наверное, мы больше. 12-я победа подряд? Это вы считаете, мы нет. Все серии когда-то могут прерваться. Для меня принципиального соперничества «Зенитом» нет.

Питерцы, несмотря на убитость от поражения, тоже нашли в себе силы поделиться впечатлениями от матча.

— Две партии просто не играли, — констатировал Туомас. — Так нельзя. Только потом через агрессию начали. У «Динамо» отличная атака. В первой партии — 70 процентов! Нам нужна другая подача. Много чего хочется сказать команде прямо сейчас, но я понимаю, что на эмоциях делать это нельзя. Нужно поспать и общаться уже на свежую голову. Снова проиграли Москве? Вообще про это не думаю. Какая разница кому? Мы не вышли в финал — это главное.

— Наших физических данных хватало, чтобы превосходить других соперников, но для «Динамо» этого мало, — делится своим видением Кобзарь. — Я не знаю, как можно переиграть их физически. Они сильнее нас и нам нужно глобально что-то менять при игре против них.

— Что вы имеете в виду?

— Не хочу раскрывать все карты. Но если в целом, то, как мне кажется, силовой волейбол со взвешенными передачами и нескоростной игрой в атаке... Мне, как связующему, было тяжело с этим. Не получалось делать разрыв на блоке. На другой стороне рослые ребята и им комфортно играть на организованном блоке. Я бы хотел попробовать чуть по-другому, чтобы у нас появились какие-то варианты растянуть соперника, удивить. Мы делаем все очень удобно для них.

— Вы можете предложить это Туомасу? Он ведь демократичный и открытый тренер.

— Безусловно. Будем обсуждать и что-то делать. Так точно все не оставим. Но надо понимать, что взять и поменять манеру — это не так просто. Если ты все время играл так, а потом начинаешь по-другому — может стать хуже. Перемены могут принести пользу через какое-то время. И вопрос в том, идти ли нам на них или надеяться, что в другой раз будет лучший день для нас. Да, бывает такое, когда все летит и все получается, но всерьез рассчитывать только на это — нельзя.