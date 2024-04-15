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Сегодня, 17:30

Российская волейболистка не сдержалась в принципиальной игре. Гончарова показала соперницам средний палец

Волейболистка «Динамо» Гончарова показала непристойный жест игрокам «Локомотива»
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Волейболистка Наталия Гончарова
Наталия Гончарова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние «Локомотива» и «Динамо» дошло до языка жестов.

Волейбол. Суперлига (женщины)
1/2 финала
Динамо (Москва) — Локомотив (Калининград) — 1:3 (19:25, 25:27, 26:24, 25:18)
Счет в серии: 2-3.

Если в свое время символом российского женского волейбола называли Екатерину Гамову, то последние годы им безусловно была Наталия Гончарова. Она успела принести России победы на крупных турнирах, которых нет с Евро-2015. Она и дальше оставалась в России и приводила раз за разом к чемпионству московское «Динамо». При этом будучи секс-символом этого вида спорта. Сейчас ей 34, и она продолжает играть на высоком уровне. Но Наталия не сдержалась в важном матче.

«Расхорохорились» и «опустить на землю»

Противостояние «Динамо» и «Локомотива» — классика российского женского волейбола. Все началось с легендарного финала 2021 года, когда в пятом матче финальной серии калининградки вытащили мертвый матч с 0:2 и 21:23 в третьей партии, выиграв на тай-брейке. Наверняка у бело-голубых есть основания для обиды на клуб из Балтики — вообще никому не понравится, когда нарушают чужую гегемонию. В российском волейболе далеко не всем пришелся по душе взлет клуба из Калининграда — приходилось об этом слышать от разных людей. Сильный состав, финансовая поддержка, мощная посещаемость. Завидовать было чему.

Поэтому, когда в 2023 году «Динамо» все же обыграло «Локомотив» в финальной серии 3-1, Гончарова вышла с победным и колким интервью: «Сил уже мало осталось, поэтому нужно было добивать соперника. «Локомотив» расхорохорился, нам нужно было опустить его на землю и показать, что мы здесь сильнее», — сказала в стиле трэштока из ММА Гончарова.

Наталия Гончарова. «Регулярку прошли на отлично. Теперь надо собраться на плей-офф». Интервью Наталии Гончаровой

В минувшем матче полуфинальной серии сильнее в Москве был уже «Локомотив» — и вышел в финал на «Динамо-Ак Барс», который убрал с пути прорыв года «Ленинградку».

А в концовке матча произошел небольшой скандал.

Волейболистка «Динамо» (№8) в матче против «Локомотива»
Наталия Гончарова (№8) в матче против «Локомотива».
Фото ЖВК «Динамо»

Не поделили площадку

Наталия Гончарова после заключительного розыгрыша выразительно показала соперницам средний палец. Жест не попал в трансляцию, но видео распространилось по соцсетям.

Судя по всему, палец предназначался для турецкого легионера «Локо» Эбрар Каракурт, которая слишком эмоционально праздновала победу. Она упала от радости на колени перед сеткой и что-то кричала. Гончарова не сдержалась и показала жест, и не похоже, чтобы она демонстрировала свой прекрасный маникюр. Железнодорожницы не ответили, предпочтя праздновать победу.

— Конечно, такая ситуация не прошла незамеченной. По окончании чемпионата состоится заседание дисциплинарной комиссии ВФВ. Есть несколько вопросов к рассмотрению. Данный инцидент может быть включен в повестку, если поступит соответствующее обращение, порядок которого изложен в «Положении о дисциплинарной комиссии ВФВ», — сообщили в пресс-службе ВФВ.

Но уже в момент написания этой заметки пресс-служба «Динамо» опубликовала извинения Гончаровой — хотя в них сквозит упрек оппонентам:

«Женский волейбольный клуб «Динамо» (Москва) и капитан команды Наталия Гончарова приносят свои официальные извинения болельщикам и зрителям трансляции пятого полуфинального матча серии плей-офф суперлиги, состоявшегося 14 апреля в Москве с «Локомотивом» (Калининградская область). Мы сожалеем о несдержанности в ответ на непрекращавшиеся провокации со стороны игроков команды соперника в течение всей серии матчей», — приводит текст заявления пресс-служба и обещает опубликовать видео неспортивного поведения соперниц.

«СЭ» обратился к «Локомотиву», но в клубе ответили, что воздержатся от комментариев относительно ситуации.

Футболист Кристофер Самба
Кристофер Самба.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Наказания за жесты — уже норма

Но по аналогии с другими видами спорта история должна получить продолжение. В футболе за подобные жесты в адрес трибун, даже когда с них неслись оскорбления, дисквалифицировали на два- три матча. Можно вспомнить историю с темнокожим игроком — кстати, московского «Динамо» — Кристофером Самба, который в ответ на улюлюканье показал фанатам тот же палец. Свой, конечно, а не Гончаровой, но средний. Сначала КДК РФС отказался рассматривать инцидент, но позже впаял двухматчевую дисквалификацию.

В КХЛ за средний палец дисквалифицировали на один матч Дмитрия Кагарлицкого — он показал его скамейке «Йокерита».

Волейболистки &laquo;Динамо-Ак Барс&raquo;. Казань идет к двум финалам. Клубы из Татарстана сметают своих соперников

В данном случае от отстранения Наталии «Локомотиву» уже ни горячо, ни холодно. Но если уж наказывать за оскорбления и слова, как ранее делала ВФВ в случае с главным тренером «Локомотива» Андреем Воронковым, то логично действовать и сейчас.

ВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
Наталия Гончарова
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