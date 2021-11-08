Туомас все-таки выиграл в Кемерово. Впервые после перехода в питерский «Зенит»

Кандидаты в сборную России на домашний ЧМ 2022 провели крепкий тур в Суперлиге Париматч, а главный тренер нашей национальной команды одержал психологически важную победу.

«Кузбасс» влюбил в себя Россию весной 2019-го, когда в золотой серии сенсационно переиграл многолетнего гегемона — казанский «Зенит». Это была примерно та же сказочная история, что с «Лестером» в английской премьер-лиге. Правда, после этого самобытную сибирскую команду стали растаскивать. Кто-то ушел по-доброму, кто-то — не очень. Как, например, Туомас Саммелвуо. Мотивация перехода главного тренера в Петербург понятна. Но в Кемерово такой шаг финского специалиста не оценили. И каждая встреча с его «Зенитом» была для местной команды суперпринципиальной.

В результате в позапрошлом сезоне «Кузбасс» победил более звездный Питер на тай-брейке, а в прошлом — в четырех партиях. Кемерово, кстати, вообще оказалось не халифом на час. После чемпионского сезона команда гремела в Лиге чемпионов, и если бы не пандемия, кто знает, чем бы все закончилось. А в прошлом финишировала второй в регулярке, но по итогам «Финала шести» закончила Суперлигу четвертой.

В субботу — дерби двух «Зенитов»

Однако в эти выходные Туомас сумел переломить неприятную для себя традицию. Причем не на тоненького — «Зенит» просто смел «Кузбасс». И, глядя на положение бывшей команды, наверное, внутренне порадовался принятому два года назад решению.

В Питере у него практически дрим-тим. И нет сомнений, что в следующее межсезонье команда только усилится. А вот у Кемерово проблемы. С Александром Бутько что-то неладное — человек, вокруг которого должна была строиться команда, не играет. Травмировался бразилец Алан. В результате клуб в мини-кризисе. Проиграны уже три домашние игры — в том числе «Динамо-ЛО» и «Газпром-Югре». А впереди матчи с лидером чемпионата «Локо», преобразившимся «Белогорьем» и казанским «Зенитом». «Кузбасс» сейчас во второй половине турнирной таблицы, и судя по календарю, есть серьезный риск застрять там.

Саммелвуо же возвращается из совсем не чужого для себя города в приподнятом настроении. Но впереди у него еще один большой вызов: в следующем туре нас ждет зенитовское дерби. Для Казани этот матч будет иметь особое значение не только в силу принципиальных соображений, но и по причине того, что в этот уик-энд команда проиграла «Динамо».

Глядя на ту игру, постоянно ловил себя на мысли, как же на недавнем Евро сборной не хватало таких Дениса Богдана и Ярослава Подлесных. Первый из-за травмы турнир пропустил, а второй был совсем не так ярок. Но теперь в Казани они тащили свою команду так, что Алексею Вербову оставалось лишь разводить руками. Доигровщики настреляли на двоих 41 очко. И глобально выглядели даже стабильнее своего конкурента за место в основе сборной на домашнем ЧМ 2022 Дмитрия Волкова. Который отыграл неровно — то серийно забивал сумасшедшие мячи и пробуждал команду своими вулканическими эмоциями, то внезапно затухал и утыкался в блок, либо ошибался по несколько раз подряд.

Возможно ли возвращение Обмочаева в сборную?

Потенциальные сборники вообще провели крепкий тур, и в этом смысле Саммелвуо может быть доволен. Егор Клюка, который пока вынуждено играет в диагонали, на данный момент лучший бомбардир Суперлиги Париматч. Хорошо сыграл в Кемерово Игорь Кобзарь. Вместе с тем у «Кузбасса» надежен был 32-летний либеро Алексей Обмочаев — олимпийский чемпион Лондона, который был на грани завершения карьеры, но получил последний шанс в Сибири и, кажется, вцепился в него зубами. Если он продолжит в том же духе и летом, Туомас вызовет его на Лигу наций, а уж тем более на чемпионат мира — это будет сказочным хеппи-эндом для спортсмена.

По Казани и Москве все понятно — в обеих командах по отряду железных кандидатов в главную команду. Все их знают. А есть еще «Локомотив» — лидер чемпионата. Новосибирск в субботу одержал шестую подряд сухую победу. За всю российскую историю серия круче была только у праймового «Белогорья» — восемь «сухарей». И если так пойдет дальше, то летом в сборную из «Локо» явно поедет не один Ильяс Куркаев, как это было несколько последних сезонов, а целая группа игроков.

Мужчины. Суперлига Париматч. Шестой тур

«Локомотив» — «Белогорье» — 3:0 (25:23, 25:18, 25:19)

«Газпром-Югра» — «Урал» — 3:1 (25:20, 27:25, 21:25, 25:21)

«Кузбасс» — «Зенит» СПб — 0:3 (20:25, 20:25, 16:25)

«Самотлор» — «Енисей» — 3:1 (25:17, 25:23, 23:25, 25:19)

«Факел» — «Нефтяник» — 3:0 (25:14, 25:14, 25:21)

«Зенит-Казань» — «Динамо» — 2:3 (23:25, 30:28, 21:25, 25:19, 13:15)

АСК — «Динамо-ЛО» — 2:3 (25:17, 22:25, 25:20, 11:25, 14:16)

Кемерово и Питер — города, принимающие ЧМ 2022

Мужской чемпионат мира с 26 августа по 11 сентября 2022 года примут 10 российских городов, в том числе Кемерово и Санкт-Петербург. В столице Кузбасса на первом групповом этапе сыграют сборные Японии, Кубы, Бразилии и Катара. С их участием с 27 по 29 августа запланировано шесть матчей. В городе на Неве 26 августа состоится матч открытия ЧМ 2022 между сборными ВФВ и Туниса. Затем в Питер приедут четыре из 16 команд — участниц второго группового этапа (в том числе россияне, если они пройдут квалификацию). Им с 2 по 4 сентября предстоят шесть матчей. Далее последует «Финал шести», который планируется провести в Москве.