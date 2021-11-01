Питер гегемон пока только в футболе. «Зениту» устроили Хэллоуин в Новосибирске

Если бы ЧМ-2022 стартовал не в августе, а завтра, то в сборную явно вошла бы целая группа игроков «Локомотива».

Суперлига-Париматч

Пятый тур

«Газпром-Югра» — «Факел» — 3:1 (27:25, 28:30, 25:19, 27:25)

«Динамо-ЛО» — «Урал» — 3:0 (25:21, 26:24, 25:20)

«Енисей» — АСК — 1:3 (27:29, 19:25, 25:22, 19:25)

«Динамо» — «Кузбасс» — 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:15)

«Локомотив» — «Зенит» СПб — 3:0 (25:17, 30:28, 25:14)

«Зенит-Казань» — «Нефтяник» — 3:0 (25:15, 25:11, 25:18)

Матч «Самотлор» — «Белогорье» состоится 2 ноября

Последние туры футбольной Премьер-лиги получились сказочными для Санкт-Петербурга: «Зенит» сначала втоптал «Спартак», а потом смел «Динамо». Вот только о полном спортивном благополучии для зенитовской линейки клубов говорить пока не приходится. Волейбольная команда, у которой запредельные финансовые возможности, потерпела второе поражение на старте сезона. После неудачи в игре за Суперкубок она была безжалостно бита в Новосибирске — в Хэллоуин. И матч стал гостей настоящим ужасом.

Почему буксует Питер

На «Зенит» в волейболе настраиваются по-особенному. Причин много. Кого-то раздражает агрессивная трансферная политика Питера, тренеры стремятся показать, что они не хуже Туомаса Саммелвуо, а игроки — зацепить главного тренера, чтобы получить вызов в сборную.

Волейбольный Санкт-Петербург все время под давлением и пока справиться у команды не получается. В межсезонье клуб снова сделал ряд громких приобретений, однако пока на результатах это не сказывается. Словенская звезда Тине Урнаут, лучший либеро мира Женя Гребенников и капитан российской сборной Игорь Кобзарь сходу не вывели «Зенит» на новый качественный уровень.

Саммелвуо сейчас тяжело. Но ничего страшного, по большому счету, не происходит.

На данный момент в команде разбалансировка из-за травмы Виктора Полетаева. Подменить его на острие атаки у Ивана Подребенкина не получается, поэтому в диагональ снова пришлось переместиться Клюке. Он хорош и там, но из-за перестановки ключевого доигровщика рушится вся игровая схема. Как только восстановится и наберет форму Полетаев, все должно измениться.

Второй нюанс — постолимпийский синдром. Усиленный осенним чемпионатом Европы. Даже многоопытный Сергей Тетюхин рассказывал, что после Олимпийских игр эмоционально отходил ближе к Новому году — и только во второй половине сезоне начинал набирать обороты. В «Зените» вся основа, включая тренерский штаб, выложилась в матчах за сборные. Безболезненно это пройти не могло. Поэтому делать сейчас какие-то глубокие выводы — очень рано.

«Локо» в огне

Все это никак не принижает заслуг «Локомотива», который на старте сезона показывает шикарный волейбол. В сентябре практически все сходились на том, что за медали будет биться «Динамо» и два «Зенита», а сибирские клубы, скорее всего, ограничатся борьбой за еврокубки.

Но Новосибирск начал с пяти побед подряд, не потеряв ни единого очка. Причем среди поверженных была Москва, а теперь вот — и Питер. В воскресенье хозяева затерроризировали соперников убойными подачами и страшным блоком (16:4) и в целом выглядели куда интереснее. Очень хорош был Сергей Савин: он и эйсовал, и чехлил (поставил больше результативных блоков, чем весь «Зенит»), и был в огромном порядке в атаке, забив 11 из 19. 33-летний доигровщик в отличной форме.

Плюс продолжают радовать молодые Константин Абаев и Дмитрий Лызик. Связующий в игре против «Динамо» явно переиграл Павла Панкова, а теперь — и Игоря Кобзаря, а блокирующий, несмотря на юный возраст, держит стабильный уровень и их пара центральных с Ильясом Куркаевым — одна из самых грозных в Суперлиге. Новосибирск вообще в огне. Заставить Питер выглядеть настолько беспомощно дано далеко не всем.

Если бы чемпионат мира стартовал не в августе 2022-го, а завтра, то в сборную явно вошла бы целая группа игроков «Локо». Но цыплят будем считать по весне. Если тот же Питер после лета пока в несобранном состоянии, то Пламен Константинов провел полноценную предсезонку (не было только Куркаева и двух легионеров). Его коллектив выглядит свежо и интересно. Наблюдать за играми команды сейчас — сплошное удовольствие. Вопрос в том, хватит ли ее на весь сезон в таком темпе.

Первым более или менее показательным турниром для всех станет «Финал четырех» Кубка России, который пройдет в конце декабря в Петербурге.