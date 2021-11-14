Казань повергла питерский «Зенит». Волков снова в огне

Зенитовское дерби в Санкт-Петербурге украсило чемпионат, предваряющий домашний чемпионат мира.

Доигровщик сборной России Дмитрий Волков провел, наверное, самый яркий матч в составе Казани. Он и в прошлых играх был на заметных ролях, но в данном случае важен статус встречи. Дерби двух «Зенитов» — одна из самых принципиальных историй в российском волейболе. И Волков сделал разницу. Он поставил четыре результативных блока — больше, чем вся питерская команда, — плюс показал лучшую эффективность среди нападающих обоих клубов — 53% (забил 16 из 30). Особенно важно, что Дмитрий тащил в концовках. В первом сете он был не сильно активен, но ярко включился при счете 21:21. В четвертом вообще настрелял семь очков, что убило всякую интригу и принесло Казани заветные три очка.

Такой Волков — украшение чемпионата и надежда на домашний чемпионат мира 2022. Круто, что он так хорош уже сейчас. Потому что многие другие сборники после безумного сезона — с карантинными Лигой наций, Олимпийскими играми и последующим чемпионатом Европы — пока еще не в своей тарелке.

Сюрприз от Вербова

Хорош и Алексей Вербов. Главный тренер Казани нашел, чем удивить питерцев. В первом сете чуть ли не половина атак гостей строилась через первый темп и, в частности, через Алексея Кононова. Это стало для хозяев неожиданностью, потому что 24-летний центральный — явно не тот человек, от которого в первую очередь ждешь опасности, учитывая, что рядом с ним Михайлов, Волков и Беднож. Но Алексей прекрасно взаимодействовал с американским связующим Микой Кристенсеном — и бесперебойно вколачивал гвозди. В порядке был и Артем Вольвич.

Обе команды вообще активно использовали центральных в атаке и стремились к быстрому волейболу. Но если в нападении плюс-минус получилось равенство, то по «чехлам» Казань смела Питер — 13:3. У Вольвича, кстати, как и у Волкова, четыре очка в этом элементе.

Гребенников — топ, но для побед над Казанью этого недостаточно

Единственная позиция, на которой у хозяев ощущалось преимущество, это либеро. И дело не в том, что Илья Федоров был плох. Отнюдь, 19-летний спортсмен сыграл вполне надежно. Никаких пожаров не было и в помине. А в защите он несколько раз реально спас. Сложно было поверить, что для юниора это первая игра такого уровня.

Просто на другой стороне площадке находился Женя Гребенников, который феерил. У него 62 процента позитивного приема и целая серия сумасшедших спасений, из которых можно сделать шикарную подборку. Руками, ногами — он тянул вообще все. Вербов, который сам был прекрасным либеро, после некоторых эпизодов открыто аплодировал французу.

Другое дело, что больше героев у Питера не нашлось. Далеко не все получалось у Кобзаря, уже традиционными становятся пробуксовки в нападении. «Зенит» надеется на возвращение Виктора Полетаева, но когда и каким оно будет — непонятно. Пока же Казань оформила красивую победу, и теперь счет личных встреч в Суперлиге между двумя «Зенитами» — уже 8:2. Не в пользу Петербурга.

Суперлига Париматч

Седьмой тур

«Нефтяник» — «Урал» — 2:3 (34:32, 25:21, 16:25, 17:25, 10:15)

«Динамо-ЛО» — «Самотлор» — 2:3 (30:28, 25:20, 16:25, 26:28, 11:15)

«Газпром-Югра» — АСК — 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:19)

«Белогорье» — «Енисей» — 3:0 (25:17, 25:20, 25:17)

«Динамо» — «Факел» — 3:0 (29:27, 25:17, 25:15)

«Зенит» СПб — «Зенит-Казань» — 1:3 (22:25, 22:25, 25:22, 17:25)

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