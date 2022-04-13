«У меня большое хозяйство: коза, куры, огород». Как волейболистка сборной России провела 18 дней в коме, но нашла свое счастье

В результате нарушения кровообращения мозга Наталья Сафронова оказалась на грани жизни и смерти, была вынуждена завершить карьеру спортсменки, но не опустила руки.

В 2010 году чемпионат мира по волейболу среди женщин проходил в Японии. В финальном матче, который принимал Токио, встретились сборная России и Бразилии.

Чемпионом мира второй раз подряд стала сборная России, прошедшая под руководством Владимира Кузюткина весь турнир без поражений, а в финальном матче обыгравшая олимпийских чемпионок Пекина-2008.

Точно так же, как и четыре года назад, в 2006-м, все решалось в пятой партии. Финальную точку в игре со сборной Бразилии поставила Екатерина Гамова, признанная к тому же самым ценным игроком чемпионата мира.

«Мы еще хотели бы передать привет. С нами нет одного игрока. Но эта победа тоже ее! Натали! Ты с нами. Мы помним, верим. И для тебя эта победа!» — говорила со слезами на глазах после финала Гамова.

Натали — это Наталья Сафронова, капитан сборной России на чемпионате мира-2006.

Перипетии карьеры

В волейбол Наталья попала случайно. Когда восьмилетняя рослая девочка гуляла с мамой по парку, на нее обратила внимание детский тренер Зинаида Русакова. Так Наталья вместе со своей сестрой Александрой попала в секцию волейбола в родном Красноярске.

На детском турнире, который проходил в Екатеринбурге, на Сафронову уже обратили внимание тренеры, представляющие местный клуб «Уралочка».

Волейболистка покинула Красноярск и в 15-летнем возрасте начала выступления за дубль базового клуба сборной России.

В 1995-1997 годах она крайне успешно играла за юниорскую и молодежную сборные страны, а в национальной сборной дебютировала на «Гран-при» 1997 года. В том же 1997-м она выиграла чемпионат Европы в составе взрослой национальной команды. А в 1999 году повторила это достижение.

Правда, на чемпионате мира до золота добраться не удалось. В 1998 и 2002 годах сборная России становилась третьей.

В 2004 году Наталья Сафронова поехала в составе сборной России на Олимпиаду в Афины. К сожалению, поиграть ей там не удалось: она не провела на площадке ни одной минуты. Из-за ее желания уйти из «Уралочки» тренеры, возглавляющие параллельно и сборную России, отомстили Наталье, не выпустив ее ни на одну игру. В итоге Сафронова все же стала серебряным призером, пусть и чисто номинально.

Следующие четыре сезона Наталья Сафронова провела в подмосковном «Заречье-Одинцово». Там она стала одним из лидеров команды. С «Заречьем» Наталья сумела выиграть чемпионат России, завоевать два Кубка страны, а также выйти в финальную часть Лиги чемпионов.

После прихода в 2005 году в национальную сборную нового тренера в лице Джованни Капрары спортсменка не только была возвращена в ее состав, но и большинством голосов выбрана капитаном. В том сезоне, а также на «Гран-при» 2006 года она фактически впервые в карьере была игроком стартового состава, но на ставшем триумфальным для сборной чемпионате мира в Японии в основном была запасной. За долгие годы выступлений за сборную Сафронова прекрасно проявила это умение — входить в игру со скамейки, включаться в борьбу и помогать команде в сложные минуты матча.

Наталья Сафронова. Фото Getty Images

Скандал и суд

В 2008 году Наталья в одностороннем порядке разорвала контракт с «Заречьем» и перешла в московское «Динамо» (в его составе она потом в четвертый раз стала чемпионкой России). Из-за этого перехода возник скандал между спортсменкой и ее бывшей командой, который вскоре перерос в судебные разбирательства, длившиеся почти два года.

Руководство подмосковного клуба обвинило Сафронову в нарушении контракта и через суд обязало выплатить громадную неустойку — более миллиона долларов в рублевом эквиваленте.

Одинцовский суд удовлетворил требование подмосковного клуба признать контракт Натальи Сафроновой с ВК «Заречье-Одинцово», который входит в структуру Волейбольного центра Московской области (ВЦМО), действительным и потребовать от нее выполнения его условий, в том числе выплаты беспрецедентной для конфликтов, происходивших в отечественном спорте по линии клуб — игрок, компенсации.

«Решение Одинцовского суда, по которому я должна выплатить «Заречью» 40 миллионов рублей, привело меня в недоумение, так как их иск был основан на лжи, а доводы моих адвокатов не были приняты во внимание, — комментировала решение Сафронова. — Я надеялась на лучшее, но ожидала, что именно Одинцовский суд вынесет подобное решение».

Апелляция волейболистки в Московском областном суде была отклонена, и решение суда вступило в силу. Сафронова обратилась в Верховный суд.

Решение оспорили в вышестоящей инстанции, однако одинцовские волейбольные боссы продолжили борьбу. Если не за игрока, то хотя бы за деньги.

Ситуация накалилась до предела, когда в начале декабря 2009 года судебные приставы по решению ВЦМО потребовали от Сафроновой не выезжать за границу. Возможно, эти постоянные стрессы и подорвали ее здоровье.

Наталья Сафронова. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

Роковая тренировка

3 декабря 2009 года Сафронова вместе с партнершами по команде готовилась к матчу Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче». И вдруг потеряла сознание. Врач клуба Юрий Мамаев привел девушку в чувство, после чего Наталью доставили в расположенный поблизости медицинский центр Бронштейна. По словам врача, он сразу понял, что причина случившегося — нарушение кровообращения головного мозга.

«Наташу я знал с детства. Она тогда приехала из Красноярска в «Уралочку», играла в дублирующем составе, потом в основном, потом была в сборной. Все эти годы я ее знал: здоровая, очень интеллектуально развитая девочка, с большим талантом. Она рисовала, окончила факультет психологии, она очень неординарный человек», — сокрушался Мамаев.

В клинике спортсменке стало еще хуже, и клубному руководству в оперативном порядке пришлось решать вопрос о переводе Сафроновой в институт имени Склифосовского. В состоянии комы волейболистку перевезли в реанимацию отделения нейрохирургии. Целых 18 дней Наталья провела в инсультной коме. Когда ее состояние немного стабилизировалось, Сафронову перевели в один из реабилитационных клиник Кельна.

В мае 2010 года она прошла курс лучевой терапии, способствовавший некоторому улучшению состояния здоровья. Сафронова вернулась из Кельна в Москву 2 июля 2010 года и продолжила курс реабилитации в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна.

Назвать поступок Натальиного мужа Сергея Молчанова подвигом — слишком банально. До трагедии Наташа и Сергей встречались три года. После нее Молчанов буквально на своих плечах таскал любимую, учил ходить. А летом-2011 Сафронова и Молчанов поженились... «Наташа времени зря не теряла: вышла за меня, сменила фамилию, — рассказывал Сергей. — Мы не гнались за помпезными торжествами и свадьбу решили сыграть... на даче! Что может быть лучше: речка, сосед всех катал на катере, играл скрипач. На свадьбе были многие партнерши Наташи по сборной, тренеры. Сначала народ ворчал, что далеко ехать. Но потом все вышло настолько душевно и по-настоящему!»

Наталья Сафронова. Сергей Киврин

Жизнь в Брехово

Сейчас Наталья вместе с мужем живет в деревне Брехово в Тверской области. «Раньше они жили в Одинцово. Но Наташа сама говорит, что в Брехово, на свежем воздухе, на берегу Волги, ей лучше. Никуда уезжать оттуда она не хочет. У них там большое хозяйство: коза, куры, охотничья собака, огород. Наташа гордится домашними заготовками», — рассказывала серебряный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка Европы Татьяна Грачева.

А вот что говорила сама Сафронова в одном из своих интервью: «Много забот по хозяйству, которое разрослось. Куры, утки и гуси несут яйца, а взамен требуют ухода. Свободное время мы проводим с мужем Сергеем. Вокруг красиво, раньше природа всегда вдохновляла меня на рисование, но сейчас не занимаюсь этим, не позволяет рука. Но есть возможность наблюдать вживую смену времен года. А за волейбольными матчами удается следить лишь изредка».

Финальный матч чемпионата мира 2010 года, где наши играли против бразильянок, Наталья Сафронова смотрела по телевизору в московской больничной палате. Тогда все еще было очень свежо и остро: и боль после случившегося, и воспоминания о прошлой, такой яркой и звездной жизни.

На удачу Сафронова подарила подругам по команде свой рисунок с изображением солнца. И девчонки из Японии — Страны восходящего солнца — вернулись с золотом. Так Сафронова, чемпионка мира 2006 года, пусть и не на площадке, но помогла подругам завоевать еще один титул. Команда решила, что майки, в которых они играли в финале, будут выставлены на благотворительный аукцион. Средства от него пошли на помощь в реабилитации Наталье Сафроновой.