Москва, Казань или Калининград. Где лучшая женская команда страны?

Все определится уже скоро. В женской Суперлиге наступает пора плей-офф.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Пары четвертьфинала

Динамо-Ак Барс — Динамо Кр

Динамо М — Ленинградка

Локомотив — Протон

Тулица — Уралочка-НТМК

Интрига в женском чемпионате страны сохранялась вплоть до последнего матча. В нем сыграли «Уралочка-НТМК» и «Енисей». Для команды из Свердловской области результат имел принципиальное значение: проиграй подопечные Николая Карполя — попали бы уже в четвертьфинале на «Локомотив», действующего чемпиона. Но Красноярск был бит — 3:0. И в первом раунде плей-офф уральская дрим-тим сыграет с главным открытием сезона — «Тулицей».

Гончарова с подругами — безусловные фавориты

Команда из Тулы проводит лучший сезон в своей истории. Еще пять лет назад команда играла в Высшей лиге «Б». Потом были три года в Высшей лиге «А», повышение до Суперлиги в прошлом сезоне (11-е место) и вот теперь — топ-4 регулярки. Их противостояние с «Уралочкой-НТМК» в четвертьфинале обещает быть по-настоящему горячим. Шансы — 50 на 50. Это самый самая интригующая дуэль первого раунда на вылет.

В остальных парах есть явные фавориты.

«Динамо-Ак Барс», победитель регулярки, вряд ли испытает большие сложности в матчах против краснодарского «Динамо». Разница в классе и подборе игроков ощутима. Не просто так у одних 24 победы в 26 матчах, а у других — только 10.

Московское «Динамо» сыграет с «Ленинградкой», и тут тоже серьезными вопросами не пахнет. Наталия Гончарова с подругами — безусловные фавориты. И даже если серия затянется до трех матчей, это будет неожиданностью.

За золото сойдутся Москва и Казань?

Весомый претендент на полуфинал и «Локомотив». Хотя еще пару недель его котировки резко упали. Связано это было с вынужденным отъездом домой полячки Мальвины Смаржек, на которую по известным причинам сильно давили в ее стране. Тем не менее Калининград, во-первых, обладает опытом, а, во-вторых, подписал на плей-офф Яну Щербань. Доигровщица весь сезон провела в «Казальмаджоре», с которым заняла 11-е место в чемпионате Италии. Вместе с тем Яна стала лучшим бомбардиром команды. И для «Локо» ее приезд — явное усиление. «Протону» такие трансферы крыть нечем.

Напомним, что четвертьфинальная и полуфинальная серии пройдут до двух побед. Матчи первого раунда состоятся 14, 18 и, если потребуется, 21 апреля.

Все идет к тому, что в битве за золото сойдутся Москва и Казань. Которые на двоих выиграли 11 из 12 последних титулов. Но это теория. В прошлом году многие думали в том же ключе, что не помешало оформить историческое чемпионство «Локомотиву». Интересно будет посмотреть, как все сложится на этот раз.