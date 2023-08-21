Работа с улыбкой. Мужская волейбольная сборная открыла двери

Национальная команда продолжает сбор в Новогорске.

В Новогорске продолжается сбор мужской национальной волейбольной команды. Первую неделю решили зафиналить днем открытых дверей. Представители СМИ имели возможность увидеть, как тренируется главная сборная страны.

Лучшие среди лучших

Двухнедельный сбор в Новогорске стартовал 15 августа. На него главный тренер команды Константин Брянский вызвал 18 игроков.

Связующие: Павел Панков («Динамо» М), Роман Порошин («Белогорье»), Дмитрий Ковалев («Зенит» СПб).

Доигровщики: Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Денис Богдан (все — «Динамо» М), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Павел Тетюхин («Белогорье»).

Диагональные: Виктор Полетаев («Зенит» СПб), Максим Сапожков («Модена», Италия), Романас Шкулявичус («Динамо» М).

Блокирующие: Илья Власов («Динамо» М), Ильяс Куркаев, Дмитрий Лызик («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» СПб), Георгий Заболотников («Белогорье»).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо» М), Илья Федоров («Зенит-Казань»).

Самое большое представительство в сборной у московского «Динамо». Константин Брянский решил положиться на игроков, с которыми хорошо знаком. Ведь специалист также является главным тренером бело-голубых. В команде всего один легионер — Максим Сапожков, играющий за итальянскую «Модену». Брянский высоко оценивает перспективы молодого диагонального: «Он неплохо проявил себя на сборе в мае. Потенциал у парня весьма большой», — сказал тренер в разговоре с «СЭ».

Перед началом двухнедельного сбора мужской сборной завершился сбор у женской национальной команды. У наставника наших девушек Зорана Терзича был другой подход при выборе состава. На сбор он вызывал преимущественно молодых игроков. Брянский же объяснил «СЭ», что всю молодежь проверили еще в мае, поэтому нынешний состав максимально приближенный к боевому: «Во-первых, задача этого сбора — посмотреть, как интегрируются в команду молодые игроки — Сапожков, Заболотников. Во-вторых, собраться вместе. По-прежнему идея состоит в том, что в сборную попадают лучшие игроки, проявившие себя в сезоне. Лучшим необходимо тренироваться среди лучших. Конкуренция пойдет только в плюс. Основная цель сбора — быть готовым в любой момент к тому, чтобы включиться в борьбу за медали на международной арене, если нам предоставят такую возможность».

Зоран Терзич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Матчи с белорусами

На открытой тренировке в Новогорске было видно, что парни еще не отягощены сезоном, а работа им доставляет удовольствие. Двухчасовая тренировка прошла с улыбками, смехом и дружескими подколами. Игроки отрабатывали подачу, прием и действия в защите.

Двухнедельный сбор завершится товарищескими матчами с белорусами — 29 и 30 августа. Если первая встреча пройдет по современным правилам, то вторая — в ретростиле.

Такой матч был в конце сбора и у женской команды. Девушки играли в майках с советской символикой и аббревиатурами РФСФР и БССР. Играли по правилам 80-х годов прошлого века. Партии игрались до 15, но очки можно было заработать только на своей подачи. Матч мужских команд также будет сопровождать соответствующий антураж: песни советской эстрады на стадионе, лимонад в граненых стаканах и дружинники с красными повязками на рукавах.

— Обращение к прошлому — это популярная тенденция последнего времени. Кинематограф выпускает ретросериалы, а в нашем чемпионате еще осенью прошлого года казанский «Зенит» и «Белогорье» провели матч в игровой форме прошлых лет, назвав волейбольное противостояние двух городов, Казани и Белгорода, российской классикой, — рассказывал «Чемпионату» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — Теперь мы решили организовать ретроматчи, посвященные 100-летию отечественного волейбола. Такие мероприятия, безусловно, поддерживают интерес к спорту, популяризируют его.

По окончании сбора волейболисты разъедутся по своим клубам. Первый официальный турнир начнется совсем скоро. С 7 по 10 сентября пройдут матчи первого тура Кубка столетия. Аналогичный женский турнир стартует уже на следующей неделе — 31 августа.