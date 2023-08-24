Наш волейбол переходит на мячи собственного производства. В чем их преимущество

Мячами «Волар» будут играть на всех турнирах ВФВ.

В новом сезоне российский волейбол переходит на новые мячи собственного производства. Созданные в Подмосковье мячи «Волар» (что в переводе с латыни означает «летающий») модели VL-100 будут использоваться на всех турнирах под эгидой Всероссийской федерации волейбола.

«После выхода из отпуска мы сразу начали тренироваться с новыми мячами «Волар», — говорит волейболистка клуба «Динамо — Ак Барс» Милина Рахматуллина. — Первое время было непривычно из-за того, что мяч имеет другую расцветку. Да и в принципе по ощущениям он казался немного другим. Но, возможно, сказалось и то, что мы только-только вышли из отпуска, где с мячами не работали. Отличия от Mikasa есть незначительные. Сейчас уже могу сказать, что привыкла к новому мячу. Он мне нравится. Я очень рада, что у нас в чемпионате появился мяч собственного производства».

Похожие впечатления «Волар» оставил и у игрока «Кузбасса» Валентина Голубева: «Визуально мяч мне симпатизирует, выделяется на фоне зала. Привыкнуть не совсем еще получилось, продолжаем адаптироваться. Как мне показалось, он чуть жестче, от чего отскок сильнее. Да и летит он чуть сильнее. В плане приема тоже есть нюансы. При силовой подаче его нужно больше смягчать. Как он себя ведет при приеме планера, пока не разобрался. Сначала казалось, что он сильнее планирует, но сейчас уже привык. Думаю, что за месяц работы будет результат».

Фото ВФВ

С чего все началось

Подробнее о мяче «СЭ» расспросил генерального директора и одного из учредителей АО «Матчбол» (производителя мячей «Волар») Евгения Булатова.

— Когда и с чего все началось?

— Разговор о запуске собственной производственной линии по изготовлению мячей стал возникать с 2019 года, когда из-за ковида нарушились логистические цепочки. Так как я являюсь давним партнером федерации по закупке и производству экипировки и оборудования, стали поступать вопросы об изменениях логистики, а может быть, даже собственного производства в России.

Но достаточно серьезно возник вопрос о том, что придется пытаться самим наладить производство, с введением санкций и еще большим нарушением логистических цепочек. История о том, что Mikasa не ушла с российского рынка, — достаточно лукавая, потому что официальных поставок не осуществляется. Соответственно, стоимость логистики и самого мяча стала выше. Уже летом прошлого года стали возникать трудности. Начали думать об импортозамещении. На тот момент качественного производства в таких масштабах в стране не было. Вышли на понимание, какая технология будет использоваться. Старались, чтобы мяч был близок по качеству к мировым производителям. Где-то уже осенью приняли решение, что будем сами делать мячи. С группой частных инвесторов закупили оборудование. После отладки уже весной мы получили первые образцы. Стали предоставлять их на апробацию в федерацию. Обсуждали геометрию, выбор цвета, расположение лепестков. В конечном итоге качество ВФВ устроило.

Фото ВФВ

— Почему выбрали такой дизайн? Для волейболистов более привычные цветастые мячи.

— И у Mikasa, и у Molten, и у других компаний-производителей цвета между собой отличаются. Мы предлагали разные цвета. Использовали и сине-красные, которые собираемся использовать в нашей следующей линейке. Федерация волейбола решила, что им интересно и не вызывает каких-то проблем та цветовая раскраска, которая в результате была определена. Сине-белые мячи дают правильную геометрию в полете. Также были пройдены тесты с системой видеоповторов.

Хотим в ближайшем будущем запустить линейку для детских и юношеских соревнования. Мяч будет ровно такой же по параметрам, но иметь более яркую расцветку.

— В чем преимущества мяча «Волар»?

— Они связаны с экономической составляющей. Потому что сейчас логистические цепочки ведущих производителей, рекомендованных международной федерацией, очень сложные. Мы имеем возможность развивать производство в России, не завися ни от курсов валют, ни от логистики, ни от санкций. В совместной работе с ВФВ мы улучшаем технологии. Потому что первые мячи, которые выходили, имели нюансы. Мы их дорабатывали, перед тем как запускать в производство. У нас есть прямой контакт со спортсменами и желание что-то предлагать, изменять, помогать. По крайней мере, мы будем стремиться быть не хуже ведущих международных производителей. Мы понимаем, что в процессе взаимодействия с мячом могут возникать вопросы технического характера, но еще раз повторюсь, мы максимально открыты к конструктивной критике. Когда приходят комментарии о браке — мы, безусловно, меняем их. Мы хотим довести мяч до совершенства, поэтому с благодарностью принимаем обратную связь от клубов и персонально от игроков.

Мы старались сделать мячи близкими по параметрам к Mikasa, чтобы процесс перехода игроков с одного производителя на другого был наиболее комфортным. В Сети были комментарии на предмет того, что весь мировой волейбол играет Mikasa и после возвращения на международную арену могут возникнуть сложности. Но, если мы вспомним о том, что у сильнейших сборных, к примеру, таких как США и Италия, до недавнего времени во внутренних соревнованиях был мяч другой — Molten, — это им совершенно не мешало добиваться высоких результатов.

Я уверен, что переход пройдет в позитивном ключе, по крайней мере, для этого мы приложим максимум усилий.