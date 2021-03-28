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«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в «Финал шести» чемпионата России

16:16

«Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл «Югру-Самотлор»(3:2) и вышел в «Финал шести» чемпионата России.

Первую встречу питерский клуб выиграл со счетом 3:0.

Чемпионат России

Мужчины

Квалификационный раунд

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 13:25, 12:15)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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