«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в «Финал шести» чемпионата России
16:16
«Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл «Югру-Самотлор»(3:2) и вышел в «Финал шести» чемпионата России.
Первую встречу питерский клуб выиграл со счетом 3:0.
Чемпионат России
Мужчины
Квалификационный раунд
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 13:25, 12:15)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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