«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в «Финал шести» чемпионата России

«Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл «Югру-Самотлор»(3:2) и вышел в «Финал шести» чемпионата России.

Первую встречу питерский клуб выиграл со счетом 3:0.

Чемпионат России

Мужчины

Квалификационный раунд

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 25:22, 18:25, 13:25, 12:15)