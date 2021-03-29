«Локомотив» и «Уралочка-НТМК» выиграли первые матчи «Финала шести»
В Казани стартовал «Финал шести» женского чемпионата России по волейболу.
В первом матче в группе Б «Уралочка-НТМК» обыграла «Минчанку» со счетом 3:1 и возглавила турнирную таблицу. Команда из Екатеринбурга сыграет с московским «Динамо» 30 марта, а «Минчанка» — 31 марта.
«Локомотив» оказался сильнее «Протона» в группе А (3:0). Следующим соперником команд станет «Динамо-Ак Барс», с которым «Локомотив» встретится 30 марта, а «Протон» — днем позднее.
В «Финале шести» в полуфиналы выйдут две лучшие команды из двух групп.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
Финал шести. Группа A. 1-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Протон (Саратов) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:20)
29 марта.
Финал шести. Группа B. 1-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Минчанка (Минск) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:21, 25:22)
29 марта.
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