«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Белогорье» в мужской суперлиге

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Белогорье» в выездном матче 25-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч.

«Зенит» одержал 17-ю победу в 25 матчах и идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Белогорье» занимает 13-ю строчку.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

6 марта.

Белогорье (Белгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 17:25, 14:25, 20:25)

6 марта.

Енисей (Красноярск) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (25:22, 20:25, 21:25, 14:25)

6 марта.

Урал (Уфа) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (14:25, 23:25, 18:25)

6 марта.

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 27:25)

6 марта.