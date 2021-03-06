«Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Белогорье» в мужской суперлиге
«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Белогорье» в выездном матче 25-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч.
«Зенит» одержал 17-ю победу в 25 матчах и идет на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Белогорье» занимает 13-ю строчку.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
25-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Зенит-Казань (Казань) — 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)
6 марта.
Белогорье (Белгород) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 17:25, 14:25, 20:25)
6 марта.
Енисей (Красноярск) — Факел (Новый Уренгой) — 1:3 (25:22, 20:25, 21:25, 14:25)
6 марта.
Урал (Уфа) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (14:25, 23:25, 18:25)
6 марта.
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 27:25)
6 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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