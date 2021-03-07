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«Динамо» из Краснодара в трех сетах обыграло «Заречье-Одинцово»

18:22
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В Краснодаре состоялся матч 26-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором местное «Динамо» победило подмосковное «Заречье-Одинцово».

Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 3-0 по сетам.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Динамо Кр (Краснодар) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)

7 марта.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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