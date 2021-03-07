«Динамо» из Краснодара в трех сетах обыграло «Заречье-Одинцово»
18:22
В Краснодаре состоялся матч 26-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором местное «Динамо» победило подмосковное «Заречье-Одинцово».
Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 3-0 по сетам.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
26-й тур
Динамо Кр (Краснодар) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:19, 25:16)
7 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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