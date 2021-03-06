Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Волейболистки московского «Динамо» победили «Динамо-Метар» и вышли на 1-е место в суперлиге

21:09
Теги:

В Москве завершился матч 26-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» победило челябинское «Динамо-Метар».

Московское «Динамо» в 25 матчах набрало 68 очков и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Динамо М (Москва) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:17)

6 марта.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:9, 25:21, 25:12)

6 марта.

Локомотив К (Калининградская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:19, 26:24, 21:25, 25:13)

6 марта.

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:19)

6 марта.

Спарта (Нижний Новгород) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:19, 20:25, 23:25, 21:25)

6 марта.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (20:25, 19:25, 25:27)

6 марта.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир