Волейболистки московского «Динамо» победили «Динамо-Метар» и вышли на 1-е место в суперлиге

В Москве завершился матч 26-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» победило челябинское «Динамо-Метар».

Московское «Динамо» в 25 матчах набрало 68 очков и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Динамо М (Москва) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:17)

6 марта.

Динамо-Ак Барс (Казань) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:9, 25:21, 25:12)

6 марта.

Локомотив К (Калининградская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:19, 26:24, 21:25, 25:13)

6 марта.

Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:19)

6 марта.

Спарта (Нижний Новгород) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:19, 20:25, 23:25, 21:25)

6 марта.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (20:25, 19:25, 25:27)

6 марта.