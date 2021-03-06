Волейболистки московского «Динамо» победили «Динамо-Метар» и вышли на 1-е место в суперлиге
В Москве завершился матч 26-го тура женской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» победило челябинское «Динамо-Метар».
Московское «Динамо» в 25 матчах набрало 68 очков и с этим показателем занимает 1-е место в турнирной таблице.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
26-й тур
Динамо М (Москва) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:1 (25:20, 23:25, 25:23, 25:17)
6 марта.
Динамо-Ак Барс (Казань) — Тулица (Тульская область) — 3:0 (25:9, 25:21, 25:12)
6 марта.
Локомотив К (Калининградская область) — Липецк (Липецкая область) — 3:1 (25:19, 26:24, 21:25, 25:13)
6 марта.
Протон (Саратов) — Минчанка (Минск) — 3:1 (19:25, 25:18, 25:18, 25:19)
6 марта.
Спарта (Нижний Новгород) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:19, 20:25, 23:25, 21:25)
6 марта.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (20:25, 19:25, 25:27)
6 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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