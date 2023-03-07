Волейболистка Махно рассказала, что поддерживала Плющенко в противостоянии с Ягудиным

Российская волейболистка Леся Махно в интервью «СЭ» рассказала о симпатии к фигурному катанию. Она также поделилась, на чьей стороне была в противостоянии Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

— Вы как-то ходили с дочкой на шоу Навки. А к фигурному катанию как относитесь?

— В детстве я очень любила фигурное катание. Мы жили в Сургуте, это север. Я всегда хотела кататься, мне каждый покупали коньки. Льда не было, катались на дороге, когда она замёрзала. Я следила долгое время, но когда начались различные ледовые проекты, пошло немного перенасыщение. Олимпиаду я смотрю, в Пекине тоже видела, все слезы 15-летних фигуристок. Мне нравится этот вид спорта, и дочке тоже. Мы каждый год ходим на шоу. И к Плющенко ходили, и к Навке тоже. У нас даже как традиция это — смотреть перед Новым годом какое-то ледовое шоу. Дочь периодически даже «Ледниковый период» смотрит.

— А соревнования?

— Ева может включить посмотреть. Но не так, чтобы прямо сильно увлекалась. В прошлом году она тоже научилась кататься на коньках. Вот ходим теперь с ней на каток периодически.

— А любимых фигуристов нет?

— Я из того времени, когда была борьба Ягудина и Плющенко. И я была за Евгения, переживала за него. Была на его стороне, в общем. А среди девчонок... я не представляю, какая на них идет нагрузка в плане здоровья, в эмоциональном. Я, взрослый человек, выступавший на международных стартах, понимаю, что есть команда, поддержка. А здесь, когда ты один и тебе всего 15 лет... Эти девочки, которые выходят и творят чудеса на льду, для меня герои.