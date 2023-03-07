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Сегодня, 12:40

Чемпионка мира Махно: «Из-за резкой потери веса пришлось менять технику удара»

Махно высказалась на тему веса в волейболе
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Чемпионка мира Леся Махно в интервью «СЭ» высказалась на тему веса в волейболе. Она рассказала, что из-за резкой потери веса ей пришлось менять технику удара.

— В спорте есть еще один сложный вопрос — веса. В некоторых видах он занимает ключевое место — в том же фигурном катании например. А в волейболе как это происходит?

— Раньше было жестче. Были условные дни взвешивания. Все готовились к нему. Те, у кого был лишний вес, сильно переживали из-за этого. Это стресс для человека. В начале карьеры я была достаточно мощной нападающей, а потом в какой-то момент похудела на десять килограммов. Я приехала, тренер увидел меня и сказал: «Боже, что же с тобой теперь делать». Резкая потеря веса это не очень хорошо, пришлось менять удар по технике.

Каждый понимает свою форму: если вдруг кто-то набрал вес и чувствует, что ему тяжело, то начинает немного сдерживать себя в питании. Как сейчас — не могу сказать. Тем не менее могу сказать, что в мою карьеру были проблемы из-за этого. Но когда лишний вес и был, меня никто этим не терроризировал. И не говорили, что мне нужно худеть.

Леся Махно. «Большое спасибо за шорты в волейболе». Волейболистка Леся Махно — о работе тренером, буллинге и дедовщине в спорте
Леся Евдокимова (Махно)
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