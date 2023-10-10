В «Урале» рассказали о ходе переговоров с Эбатипуром и Ковачевичем

Спортивный директор «Урала» Дмитрий Шуравин рассказал о переходе в команду иностранцев Милада Эбатипура и Уроша Ковачевича.

— В этом году мы поменяли состав, взяли пасующего Александра Бутько и двух легионеров: Милада Эбатипура и Уроша Ковачевича, которые должны нам помочь в этом году с нашей задачей. Ребята опытные, с мировым именем, мы возлагаем на них большие надежды, и я думаю, что для нас этот сезон будет успешен.

— Почему остановились на этих легионерах? Насколько тяжело в нынешнее время вести переговоры с иностранцами?

— Ни для кого не секрет, что в это время тяжело договориться с иностранными игроками, которые находятся в Европе. Есть страны, которые идут на контакт, общаются, а есть те, которые общаться не хотят. Выбор остается у нас совсем небольшой, всего несколько стран, откуда игроки готовы приехать сюда играть. Вели переговоры с агентом Ковачевича и Эбадипура, все хорошо сошлось, подписали контракт, надеемся на их помощь. Делаем на них большую ставку, потому что ребята очень опытные, многое повидавшие. Надеемся на них, но и не забываем про наших ребят, которые тоже будут играть. Потому что не только два игрока делают результат, а вся команда.

29 сентября «Урал» объявил о переходе игрока сборной Ирана Милада Эбадипура. 29-летний доигровщик в прошлом сезоне выступал за «Милан».

22 мая в уфимский клуб перешел доигровщик сборной Сербии Урош Ковачевич, ранее выступавший за польский «Заверце».