Вербов о победе «Зенита» над «Белогорьем»: «Сегодня был ретро-матч и ретро-волк. Волков — как в старые-добрые!»

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов прокомментировал победу своей команды над «Белогорьем» (3:0) в матче регулярного чемпионата российской волейбольной суперлиги.

«Ретро-матч и ретро-волк. Причем что один, что второй... Видимо, молодой решил поддержать ветерана в его порыве, потому что семь блоков... Как в старые-добрые! Ребята и правда молодцы, мотивация с моей стороны, возможно, сработала. Договорились, что разница в очках, которую команда добудет, будет конвертирована в какие-то действия от тренерского штаба. Какие конкретно — придумают сами ребята послезавтра. Но я не ожидал, что так уверенно победим. 26 очков привезли Белгороду. Поэтому настраиваюсь и готовлюсь с небольшим опасением к тому что придумают ребята.

Они у нас изобретательные, это и пицца, и что угодно. Не все под камеру скажешь. Сейчас они будут придумывать, если проиграем — то с нашей стороны спор. Это все шутки, конечно, но игра и правда отличная получилась. Я всегда рад что-то делать, лишь бы так играли. Сегодня, правда, Белгород играл явно не так, как умеет. Это было видно и по настрою, и по действиям. По всему... С чем это связано, конечно, лучше спросить тренера команды. Может это какая-то тактика такая особенная. Победа была не по уровню команд, так что особо говорить по игре даже не хочется», — сказал Вербов.

Казанский клуб одержал шестую победу в восьми матчах со старта сезона и занимает второе место в турнирной таблице суперлиги с 19 очками. «Белогорье» идет на седьмой строчке с 12 очками.