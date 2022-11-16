Тренер «Белогорья» связал разгромное поражение в Казани с запретом клубу проводить домашние игры

Главный тренер «Белогорья» Борис Колчин прокомментировал поражение своей команды от казанского «Зенита» (0:3) в матче регулярного чемпионата российской волейбольной суперлиги.

«Игра тяжелая вышла... Можно сказать, что командной игры сегодня вообще не получилось. С краев очень слабая атака, вот так и получилось. Соперник хорошо сыграл, но и разобрали нас хорошо. На мой взгляд дело больше в нас. Практически во всех элементах мы действовали не так, как нужно. Сколько ошибок, своих мячей... Я даже не стал на статистику смотреть, мне без бумаги все было ясно. Как действовали в атаке, по такой игре с такой командой... рассчитывать было не на что. С такой командой нельзя столько ошибаться самим, все отдавать.

В третьей партии не скажу, что перестали верить... Волков хорошо расподавался, молодец он. Укороченную хорошо давал, плюс, когда идет подбой почти на три метра, высокая передача... Надо придумывать что-то, не просто в блок и в аут, а как-то подстраивать свою игру. Навязать хоть что-то. Но этого не получалось. Понятное дело, что есть сложности. Ситуация накладывает на себя отпечаток. Тяжело, только что отыграли в Новосибирске, после Москвы два дня дома, потом выезд, затем — в Казань. Непросто при таком графике, и тренировочный процесс нарушается, и распорядок дня. Не знаем, что делать», — сказал Колчин.

Клуб из Белгорода до Нового года не будет проводить домашние игры из-за опасной ситуации в регионе. Встречи, которые должны были состояться в 2022 году на арене белгородцев, перенесены на поля их соперников.