«Уралочка» проиграла краснодарскому «Динамо»
«Динамо» из Краснодара обыграло «Уралочку» в матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги. Встреча завершилась в четырех сетах.
«Уралочка» занимает 5-е место в турнирной таблице. Краснодарское «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и идет на 8-й позиции.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
23-й тур
Спарта (Нижний Новгород) — Динамо-Метар (Челябинск) — 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 15:25)
19 марта.
Динамо Кр (Краснодар) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (25:14, 25:23, 19:25, 28:26)
19 марта.
Тулица (Тульская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:14)
19 марта.
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