«Уралочка» проиграла краснодарскому «Динамо»

«Динамо» из Краснодара обыграло «Уралочку» в матче 23-го тура женской волейбольной суперлиги. Встреча завершилась в четырех сетах.

«Уралочка» занимает 5-е место в турнирной таблице. Краснодарское «Динамо» прервало серию из трех поражений подряд и идет на 8-й позиции.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

Спарта (Нижний Новгород) — Динамо-Метар (Челябинск) — 1:3 (23:25, 25:19, 18:25, 15:25)

19 марта.

Динамо Кр (Краснодар) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:1 (25:14, 25:23, 19:25, 28:26)

19 марта.

Тулица (Тульская область) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:14)

19 марта.