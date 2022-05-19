Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение дисциплинарной комиссии ВФВ по двухлетней дисквалификации тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

«То, что Воронков и клуб отказались извиняться, — запредельное свинство и хамство. Он просто скотина. Я бы сказал, что эти люди особо опасны. Мне стыдно за такое руководство калининградского «Локомотива», за тренера. Я считаю, если они демонстративно отказываются, должны быть санкции и к команде однозначно. Мне кажется, если Воронков еще демонстративно отказывается публично общаться на эту тему, принести извинения, он должен быть дисквалифицирован пожизненно. Мы смотрим международные турниры, идут огромные кампании «Нет расизму». И тут в нашей многонациональной стране происходит такое в команде, которая стала чемпионом России. Если бы они играли в Европе, как бы туда поехали? Эти люди просто позорят Россию. Они — позорники. Я считаю, в этот процесс должны вмешаться власти, руководство Калининградской области. Что вообще происходит? Я считаю, что Воронков — скотина, а руководители клуба — упыри. У меня других слов нет», — сказала Губерниев «СЭ».

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.