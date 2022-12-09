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Сегодня, 14:50

Работа президиума ВФВ за два года оценена как удовлетворительная

Антон Бабошин
Корреспондент
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Руководитель Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал, какие вопросы обсуждались на отчетной конференции организации, прошедшей в пятницу в Москве.

— Основная часть конференции — доклад президиума федерации о проделанной за два последних года работе, — сказал Шевченко. — Ее делегаты признали удовлетворительной. Также были внимательно заслушаны доклады главных тренеров национальных сборных. Большой интерес вызвал отчет о выступлении на Олимпийских играх в Токио, где наши команды выиграли две серебряных награды: в классическом и пляжном волейболе у мужчин. Еще много любопытного было посвящено празднованию столетия российского волейбола, которое предстоит в 2023 году. Мероприятия, ему посвященные, будут проводиться по всей стране. Конференция дала полномочия президиуму разработать план мероприятий.

— Наследие не состоявшегося в России мужского ЧМ-2022 обсуждалось?

— Да, был показан видеоролик — в нем представлено девять арен по всей стране, в том числе построенных специально к чемпионату мира. Сейчас все они активно используются, принимают спортсменов и зрителей, на них тренируются профессионалы, дети, ветераны. Все объекты чемпионата мира работают. Это огромный плюс для нашего вида спорта, совместно с государством была проделана титаническая работа по подготовке. Без чемпионата мира на подобное рассчитывать было бы трудно.

Главным событием года в российском волейболе должен был стать мужской ЧМ-2022, но в апреле международная федерация передала права на его проведение Польше и Словении.

Волейбол
Станислав Шевченко
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