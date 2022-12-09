Тетюхин: «В сторону Азии нет смысла смотреть — мы ничего не приобретем»

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин прокомментировал «СЭ» новость о том, что Всероссийская федерация волейбола не рассматривает вопрос о переходе в Азию.

«Конечно, правильно делаем. Это взвешенный взгляд. В сторону Азии нет смысла смотреть — мы ничего не приобретем. Если бы у нас были другие варианты, то тогда да. По силам и уровню нет альтернативы Европе. Нам точно нет смысла двигаться в Азию. Пока будем вариться в своей кухне. В любом случае все изменится, думают. Все вернется на круги своя. У нас сильный чемпионат, иностранцы участвуют. В ближайшее время никаких потерь для нашего волейбола не будет, если не будем шагать в сторону Азии», — сказал Тетюхин «СЭ».

Ранее ФИВБ не допустил сборные России к участию в первой стадии отбора на Олимпийские игры-2024. При этом в ВФВ не исключают, что россияне смогут квалифицироваться в Париж, например, по рейтингу.