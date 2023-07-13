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Сегодня, 11:07

Гончарова проведет 16-й сезон в московском «Динамо»

Мария Гусева
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Московское «Динамо» в Telegram-канале сообщило о продлении контракта с капитаном команды Наталией Гончаровой.

Соглашение с 34-летней волейболисткой рассчитано на сезон-2023/24. Для Гончаровой это будет 16-й сезон в составе «Динамо».

В составе бело-голубых Гончарова шесть раз выигрывала чемпионат России, пять раз завоевывала Кубок России и дважды становилась обладательницей Суперкубка страны.

Также волейболистка является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы.

Источник: https://t.me/vldinamo/6001
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
Наталия Гончарова
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