Гончарова проведет 16-й сезон в московском «Динамо»

Московское «Динамо» в Telegram-канале сообщило о продлении контракта с капитаном команды Наталией Гончаровой.

Соглашение с 34-летней волейболисткой рассчитано на сезон-2023/24. Для Гончаровой это будет 16-й сезон в составе «Динамо».

В составе бело-голубых Гончарова шесть раз выигрывала чемпионат России, пять раз завоевывала Кубок России и дважды становилась обладательницей Суперкубка страны.

Также волейболистка является чемпионкой мира 2010 года и двукратной чемпионкой Европы.