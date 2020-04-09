Пламен Константинов: «Обнулить всю проделанную работу было бы несправедливо»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов подвел итоги чемпионата России. Клуб из Новосибирска был признан чемпионом, так как сезон пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.

— Мы провели хорошую работу в межсезонье, — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива». — Приобрели правильных игроков на те позиции, которые были для нас проблемными и усилили их. Игроки, пришедшие в команду, добавили того, чего нам не хватало. Это отразилось на результатах. Получилась некая «химия» между игроками, которые остались и новичками. В этом и была сила «Локомотива». Команда играла сплоченно. У нас получилось провести ровный сезон, без больших перепадов.

— «Локомотив» впервые в своей истории выиграл чемпионат России, при этом сезон не закончился «Финалом шести». Ваши впечатления?

— Чемпионат не закончился так, как нам бы хотелось, мы тоже пострадали от этого. Мы бились весь год за то, чтобы сыграть перед своими болельщиками. Плюс мы хотели завершить наши выступления в спортивном комплексе «Север» таким большим праздником, как «Финал шести». Удовлетворение по игре у меня есть, но нет удовлетворения, которое получаешь, играя при своих зрителях. Мы готовились к решающим играм, но пришлось немного грустно закончить сезон. Но мы сыграли за восемь месяцев 42 официальные игры в четырех турнирах. Поэтому, считаю, что из-за четырех матчей, которые оставались в «Финале шести», обнулить всю проделанную работу было бы несправедливо.

— Регулярный чемпионат для вас показателен?

— Да. Регулярный чемпионат для меня показателен и объективен, даже при всех проблемах, которые были у команд. Этот турнир проводится весь год. Командам же на протяжении длительного времени нужно показать одинаковый уровень игры, чтобы выиграть его. Это не так просто. Неслучайно, казанский «Зенит», доминировавший столько лет в чемпионате России, выигрывал и «регулярку» тоже. В этом сезоне «Локомотив» впервые выиграл регулярный чемпионат. Считаю, что этого результата мы заслуживали, показав самую стабильную игру среди всех команд. Я с уважением отношусь к проделанной работе других команд и их желании сыграть Финал Шести. Но как бы он закончился можно узнать только у Ванги. Считаю, что регулярный чемпионат намного объективнее, чем один «Финал шести». Также хочу отметить, что если в дальнейшем будет рассматриваться укороченный сезон в интересах сборной, то лучше провести плей-офф как минимум до двух побед, а не разыгрывать весь сезон в одном «золотом» сете.