Московское «Динамо» выиграло у «Факела» в гостях и одержало седьмую победу подряд
Московское «Динамо» победило «Факел» на выезде в 25-м туре мужской суперлиги.
Бело-голубые выиграли в трех сетах — 25:23, 25:19, 25:17.
«Динамо» одержало седьмую победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 67 очками в 25 матчах. «Факел» занимает восьмую строчку с 45 очками в 25 играх.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
25-й тур
Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)
26 февраля.
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