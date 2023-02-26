Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 16:40

Московское «Динамо» выиграло у «Факела» в гостях и одержало седьмую победу подряд

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Московское «Динамо» победило «Факел» на выезде в 25-м туре мужской суперлиги.

Бело-голубые выиграли в трех сетах — 25:23, 25:19, 25:17.

«Динамо» одержало седьмую победу подряд, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 67 очками в 25 матчах. «Факел» занимает восьмую строчку с 45 очками в 25 играх.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 0:3 (23:25, 19:25, 17:25)

26 февраля.

0
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казанское «Динамо» победило «Тулицу» в матче женской суперлиги
Новости
RSS RSS
Все новости