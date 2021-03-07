Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата мужской суперлиги
19:14
В Сургуте состоялся матч 25-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» победило «Газпром-Югру».
Благодаря этой победе москвичи гарантировали себе первую строчку по итогам регулярного чемпионата, оторвавшись от «Кузбасса» (у которого 3 матча в запасе) на 10 очков.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
25-й тур
Газпром-Югра (Сургут) — Динамо М (Москва) — 0:3 (23:25, 30:32, 20:25)
7 марта.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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