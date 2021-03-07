Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата мужской суперлиги

В Сургуте состоялся матч 25-го тура мужской волейбольной суперлиги — Париматч, в котором московское «Динамо» победило «Газпром-Югру».

Благодаря этой победе москвичи гарантировали себе первую строчку по итогам регулярного чемпионата, оторвавшись от «Кузбасса» (у которого 3 матча в запасе) на 10 очков.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

25-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Динамо М (Москва) — 0:3 (23:25, 30:32, 20:25)

7 марта.